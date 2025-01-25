Адвокат оценил шансы наследников Грачевского получить его квартиру

Адвокат Тимур Харди оценил шансы наследников художественного руководителя киноальманаха «Ералаш» Бориса Грачевского получить его квартиру. Специалиста цитирует портал «Страсти».

Вдова худрука Екатерина Белоцерковская и другие наследники захотели добиться через суд признания своих прав на его квартиру, но в Мещанском суде Москвы получили отказ.

Апелляцию наследников должен будет рассмотреть Мосгорсуд. При этом ответчиками по иску выступают экс-супруга артиста Анна Грачевская и департамент городского имущества Москвы. Анна также выступает и в роли истца, намереваясь тоже заполучить свою долю. Грачевский купил квартиру, когда состоял с Анной в браке, однако по брачному договору жилплощадь была признана индивидуальной собственностью режиссера.

«После принятия наследства Анна обратилась в управление Росреестра по Москве с заявлением о внесении в ЕГРН изменений в отношении спорной квартиры, но получила отказ. Тогда бывшая супруга обратилась в суд. Вдова Грачевского и другие его наследники тоже вступили в борьбу за жилплощадь. Однако шансы у них у всех не так велики», — говорит адвокат.

Харди обратил внимание на то, что российское законодательство допускает возможность пересмотра брачных контрактов и признания их недействительными, если есть соответствующие основания и они ставят в неблагоприятное положение одного из участников брака.

Учитывая, что жена режиссера Бориса Грачевского может иметь право на выделение доли в квартире, вероятно, что при наличии хороших адвокатов брачный договор может быть пересмотрен, отметил он.

Харди добавил, что в подобных спорах все зависит от того, как эффективно сработает защита истца и получится ли у нее отстоять права и законные интересы заявителя. Однако с кончины Бориса Грачевского прошло уже более трех лет, поэтому суд может отказать в рассмотрении искового заявления на основании истечения срока давности по имущественным спорам, заключил специалист.

О суде за наследство Грачевского стало известно в середине января.

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