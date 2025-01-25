«Это отвратительно»: дочь Галины Польских о сообщениях о раке у артистки

Дочь Польских Мария назвала мусором слухи о раке у актрисы

Дочь народной артистки РСФСР Галины Польских Мария опровергла сообщения о том, что у актрисы якобы обнаружили онкологическое заболевание. Дочь звезды цитирует aif.ru.

По ее словам, Польских находится дома и не обращалась в больницу

«Мусор какой-то… это просто как-то отвратительно… сплетни», — сказала она.

Со здоровьем у матери, добавила женщина, все хорошо.

Утром 25 января в нескольких Telegram-каналах сообщалось, что артистка тяжело больна. По данным SHOT, она якобы попала в больницу на обследование, и у нее выявили рак.

За свою карьеру Галина Польских сыграла более 170 ролей. Ее дебютом стала роль Тани Сабанеевой в ленте «Дикая собака динго». Также она снималась в картинах «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «По семейным обстоятельствам», «Ландыш серебристый» и «Белые ночи», в популярных сериалах нулевых «Ранетки» и «Моя прекрасная няня».

Ранее Стинг отменил выступление из-за проблем со здоровьем.