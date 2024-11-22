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Артур Смольянинов рассказал о падении доходов в эмиграции

Актер Смольянинов признался, что стал в три раза меньше зарабатывать в эмиграции

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) заявил, что не жалуется на отсутствие востребованности в Риге. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «DW на русском».

«Мне удалось собрать группу, записать альбом. Я продолжаю свою творческую жизнь и успел сняться в отличном латвийском кино. Еще какие-то проекты есть», — признался артист.

Смольянинов не стал скрывать, что в процентном соотношении проектов в Латвии меньше, если сравнивать с тем, что у него было в России. По словам актера, он стал в три раза меньше зарабатывать. При этом, подчеркнул артист, его все устраивает.

«Я приехал не совсем в никуда: люди меня знали, мне очень быстро помогли. Люди стремились мне помочь. Это было, конечно, сложно и продолжает быть сложно, но, тем не менее, гораздо легче, чем для тысяч других не менее талантливых людей, просто менее известных, чем я», — подчеркнул Смольянинов.

29 октября Басманный суд заочно арестовал актера Артура Смольянинова за фейки о ВС РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

Ранее стало известно, что Зеленский лишил Баскова и Киркорова государственных наград Украины.

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