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Умер советский актер Владимир Фоменко

Актер советского фильма «Тайна предков» Фоменко умер после отека легких
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Таджикфильм

Советский и российский актер театра и кино Владимир Фоменко скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру» со ссылкой на заявление его сына Георгия.

«К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича не стало. Отек легких», — написал он в социальной сети.

Владимир Фоменко родился в сентябре 1940 года. В 1965 году завершил обучение в ГИТИСе. Артист служил в Театре на Таганке и Московском ТЮЗе. Зрителям он запомнился по ролям в «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков», «Такая жесткая игра — хоккей» и других.

Накануне стало известно, что из жизни ушел вокалист Курганской филармонии Николай Горланов. Причина смерти певца не раскрывается.

До этого сообщалось, что актер Вячеслав Югов, игравший вместе с Юрой Борисовым, скончался от онкологического заболевания. Артисту в последние годы не раз становилось плохо во время съемок, но он продолжал работать.

Ранее стала известна причина смерти сооснователя «Машины времени».

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