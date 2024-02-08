Андрей Макаревич* назвал причину смерти сооснователя «Машины времени»

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Солист рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) подтвердил, что сооснователь коллектива, экс-барабанщик группы Юрий Борзов скончался. Причину смерти музыканта он назвал в беседе с РИА Новости.

По словам Макаревича, у Борзова был рак.

С Макаревичем Борзов познакомился в школе, он предложил певцу название для рок-группы. Был барабанщиком «Машины времени» до 1972 года. Занимался графикой и архитектурой.

С 1985 года участвовал в поисковой деятельности, занимался перезахоронением солдат Второй мировой войны.

Тело 70-летнего барабанщика обнаружили утром 8 февраля в его квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе Москвы, сообщало издание Life.

Источник издания уточнял, что музыкант в домашнем халате лежал на полу. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину смерти установит экспертиза — предварительно, Борзов скончался от сердечного приступа

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