Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Андрей Макаревич* назвал причину смерти сооснователя «Машины времени»

Музыкант Андрей Макаревич: у барабанщика Юрия Борзова был рак

close
100%
yury_borzov_artist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солист рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) подтвердил, что сооснователь коллектива, экс-барабанщик группы Юрий Борзов скончался. Причину смерти музыканта он назвал в беседе с РИА Новости.

По словам Макаревича, у Борзова был рак.

С Макаревичем Борзов познакомился в школе, он предложил певцу название для рок-группы. Был барабанщиком «Машины времени» до 1972 года. Занимался графикой и архитектурой.

С 1985 года участвовал в поисковой деятельности, занимался перезахоронением солдат Второй мировой войны.

Тело 70-летнего барабанщика обнаружили утром 8 февраля в его квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе Москвы, сообщало издание Life.

Источник издания уточнял, что музыкант в домашнем халате лежал на полу. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину смерти установит экспертиза — предварительно, Борзов скончался от сердечного приступа

Ранее умер сыгравший в «Моей прекрасной няне» актер Александр Симонец.

*  признан в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами