Байопик о Майкле Джексоне переснимут из-за сцен о педофилии

Премьеру байопика о певце Майкле Джексоне могут перенести из-за того, что фильм решили переснять. Об этом сообщил журналист Мэттью Беллони на своем медиапортале Puck.

Одна из частей фильма была посвящена расследованию заявления Джордана Чендлера о том, что Майкл Джексон подверг его сексуальному насилию в 13 лет. Дело о педофилии было прекращено по мировому соглашению — Чендлеры отозвали исковое заявление. По информации СМИ, певец заплатил семье многомиллионную компенсацию.

Наследники Джексона подписали соглашение с семьей Чендлер, согласно которому родственники мальчика запрещали изображение себя в любых фильмах, посвященных Джексону.

Байопик «Майкл» должен выйти в мировой прокат в начале октября. В нем играет племянник Майкла Джексона Джафар.

Майкла Джексона не стало 25 июня 2009 года. Ему был 51 год. Отца Джордана Чендлера Эвана не стало в ноябре того же года.

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