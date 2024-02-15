Опубликован первый кадр с племянником Майкла Джексона в роли певца

Студии Lionsgate и Universal опубликовали первый кадр из готовящегося к выходу байопика о певце Майкле Джексоне (1958-2009). Об этом сообщает Deadline.

В фильме Антуана Фукуа «Майкл» сыграет племянник Майкла Джексона Джафар Джексон.

На фото Джафар запечатлен в образе Майкла Джексона, исполняющего песню «Man in the Mirror» во время его легендарного мирового тура «Dangerous» (1992-1993).

Кадр снял фотограф Кевин Мазур, фотографировавший самого Джексона во время гастролей в 1980-х и 1990-х и на репетициях.

«В первый же день на съемочной площадке я был в восторге — все было как в первый раз, когда я отправился на гастроли с Майклом Джексоном. Когда я пришел, я почувствовал, что время отмотали, будто я иду по стадиону, чтобы снимать тур Майкла. Увидев, как выступает Джафар, я подумал: вау, это Майкл», — признается Мазур.

Доволен игрой Джафара Джексона и продюсер Грэм Кинг.

«Каждый взгляд, нота, движение Джафара — это Майкл. Он перевоплотился в Майкла так, как не мог бы никакой другой актер», — уверен Кинг.

«Майкл» выйдет в прокат в апреле 2025 года.

Джафар родился 25 июля 1996 года в Лос-Анджелесе в браке старшего брата Майкла Джексона Джермейна с Александрой Оазиазой.

Накануне стало известно, что в России планируют снять биографический фильм о жизни экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского «Жириновский.Взлет». Режиссером проекта может стать Александр Баранов, который известен своими фильмами «Игла», «Елки-2», «Екатерина» и другими.

Ранее Даня Милохин рассказал, почему Дуров отказался с ним фотографироваться.