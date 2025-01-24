Раскрыт гонорар Юры Борисова за один съемочный день

Номинация российского актера Юры Борисова на премию «Оскар» отразится на его гонорарах и значительно их повысит. Месяц назад они уже выросли втрое, сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

Раньше одна смена актера стоила 600–800 рублей, а месяц назад выросла втрое и достигла 2 млн рублей за один съемочный день, утверждает источник. После того, как актера номинировали на «Оскар», стоит ждать, что гонорар снова вырастет, добавил он.

Уточняется, что фиксированной платы все-таки нет — она зависит от множества факторов. К примеру, от количества съемочных дней и от самого проекта.

Юру Борисова ценят в киноиндустрии и отзываются о нем как о талантливом человеке, который подходит к работе со всей серьезностью, добавил источник. В частности, знакомые с ним представители этой сферы подчеркивают, что он никогда не снимается одновременно в нескольких проектах, внимательно изучает сценарий.

Напомним, накануне стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Ранее Юра Борисов рассказал о реакции жены на новость о номинации на «Оскар-2025».