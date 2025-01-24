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«Актер фигов»: бабушка Юры Борисова о детстве номинанта на «Оскар»

Бабушка актера Борисова рассказала, что он с детства ставил спектакли
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Михаил Терещенко/ТАСС

Бабушка номинанта на «Оскар» Юры Борисова рассказала о детстве актера. Ее цитирует kp.ru.

По словам женщины, Юра с детства хотел был актером и летом на даче, закончив работу по дому, одевался и умывался, говоря бабушке, что уходит. Он ставил спектакли на улице с другими детьми, которые с удовольствием смотрели родители участников и жители близлежащих домов.

«Честно говоря, когда он объявлял мне, что идет на репетицию, я ругалась, потому что я его называла с детства «артист фигов». Но он не обижался, он никогда ни на кого не обижается. И я рада тому, что он выше этого», — говорит бабушка.

Сейчас Юра Борисов также навещает женщину на даче с женой и дочками.

«Приезжал когда, на улице там были люди, он подошел, со всеми поздоровался, они удивились. Узнали, видно. А он просто поговорил с ними о бытовых делах, о жизни. Недолго, времени мало. Попрощался, извинился», — рассказывает о характере внука она.

В январе 2025 года Юра Борисов за съемки в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера был номинирован на американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Накануне кинокритик Зинаида Пронченко признала ошибку перед Юрой Борисовым, которому предрекала конец карьеры.

Накануне был раскрыт гонорар Юры Борисова за один съемочный день.

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