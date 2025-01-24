Зинаида Пронченко признала ошибку перед Юрой Борисовым, которому предрекала конец карьеры

Российский кинокритик Зинаида Пронченко опубликовала в своем Telegram-канале пост, посвященный номинации Юры Борисова на «Оскар-2025».

Пронченко сопроводила свою публикацию фотографией Борисова с кружкой, на которой был напечатан ее пост 2022 года. В нем кинокритик осуждала актера за участие в ремейке «Бременских музыкантов», где он сыграл Петуха.

«В прошлом году Юра Борисов был в Каннах с «Петровыми» и «Купе номер 6», а также в Венеции с «Мама, я дома» и «Волконоговым». В этом году роль петуха, рядом с ослом в роли Дмитрия Дюжева», — писала она.

23 января Зинаида Пронченко сообщила в личном блоге, что была не права, говоря о конце международной карьеры Борисова.

«Главное, считаю, уметь признавать свои ошибки. На этом снимке Юра Борисов пьет из кружки, на которой напечатан мой пост — о том, что его международная карьера, кажется, окончена. Фото — собственность номинанта на премию Оскар!» — заявила кинокритик.

Накануне стало известно, что Борисова номинировали на премию «Оскар» как лучшего актера второго плана. Его удостоили этой номинации за роль в драмеди «Анора». Борисов стал первым россиянином в истории, получившим номинацию от американской киноакадемии.

Церемония вручения премии «Оскар-2025» пройдет 2 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов отреагировал на свою номинацию на «Оскар».