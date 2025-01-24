Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция прервала концерт Ивана Золо в Севастополе

В Севастополе концерт блогера Ивана Золо прервали после звонка о минировании
close
Иван Золочевский/VK

Концерт блогера Ивана Золо в Севастополе прервала полиция. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, незадолго до начала выступления на сцену вышел организатор и сообщил, что посетителям концерта придется покинуть помещение, а само шоу якобы переносится.

Позднее выяснилось, что неизвестный сообщил о минировании клуба «Калипсо», где должен был пройти концерт.

Несколько недель назад Иван Золо стримил вместе с блогером Некоглаем, которого в 2022 году депортировали из России в Молдавию, признав виновным в нарушении миграционного законодательства, в том числе правил въезда в Россию и режима пребывания.

Накануне в Кемерове поклонники Ивана Золо остались недовольны его концертом.

В конце 2024 года сообщалось, что в одном из клубов Ярославля во время вечеринки с тиктокером Иваном Золо также произошла давка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами