Полиция прервала концерт Ивана Золо в Севастополе

В Севастополе концерт блогера Ивана Золо прервали после звонка о минировании

Концерт блогера Ивана Золо в Севастополе прервала полиция. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, незадолго до начала выступления на сцену вышел организатор и сообщил, что посетителям концерта придется покинуть помещение, а само шоу якобы переносится.

Позднее выяснилось, что неизвестный сообщил о минировании клуба «Калипсо», где должен был пройти концерт.

Несколько недель назад Иван Золо стримил вместе с блогером Некоглаем, которого в 2022 году депортировали из России в Молдавию, признав виновным в нарушении миграционного законодательства, в том числе правил въезда в Россию и режима пребывания.

Накануне в Кемерове поклонники Ивана Золо остались недовольны его концертом.

В конце 2024 года сообщалось, что в одном из клубов Ярославля во время вечеринки с тиктокером Иваном Золо также произошла давка.