Давка и электрошокеры: фанаты остались недовольны концертом Ивана Золо

В Кемерове поклонники блогера Ивана Золо остались недовольны его концертом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По словам посетителей мероприятия, Иван Золо вышел на сцену через два часа после начала, в зале якобы была давка, подростки разбили стеклянную стену и поранились. Очевидцы также уверяют, что видели в зале людей с электрошокерами и ножами, а кто-то якобы кидался камнями.

Также, добавили фанаты, на сцену Ивану Золо кидали трусы и презервативы. При этом мероприятие проходило с рейтингом 12+.

В конце 2024 года сообщалось, что в одном из клубов Ярославля во время вечеринки с тиктокером Иваном Золо также произошла давка.

Очевидцы заявили, что билетов на мероприятие продали гораздо больше, чем вмещает в себя клуб.

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