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Люди пострадали в давке на вечеринке тиктокера Ивана Золо

В Ярославле произошла давка на встрече с блогером Иваном Золо

В клубе «Мед» в Ярославле во время вечеринки с тиктокером Иваном Золо произошла давка. Об этом сообщает портал progorod76.ru.

Видео, сделанное во время давки, опубликовал паблик «Подслушано в Ярославле».

Очевидцы заявили, что билетов на мероприятие продали гораздо больше, чем вмещает в себя клуб.

«Мы с подругой еле-еле как оттуда выбрались, даже не захотелось идти в зал из-за такого, было реально очень страшно за свою жизнь», — поделилась одна из отказавшихся от посещения мероприятия девушек.

Также посетители мероприятия рассказали, что к клубу приезжала скорая и в толпе были пострадавшие.

В клубе «Мед» заявили, что в этот вечер сдали площадку под аренду, и заведение к вечеринке отношения не имеет.

Накануне солист Coldplay Крис Мартин спас маленького фаната от давки.

В октябре на встрече Инстасамки с фанатами случилась давка.

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