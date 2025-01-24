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Сборы «Домовенка Кузи» перевалили за миллиард

Фильм «Домовенок Кузя» собрал 1 млрд рублей за месяц в прокате
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К.Б.А./Кинокомпания братьев Андреасян

Сборы семейной комедии «Домовенок Кузя» режиссера Виктора Лакисова перевалили за миллиард рублей. Об этом говорится на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

«Домовенок Кузя» собрал 1 млрд рублей чуть более чем за месяц — за 37 дней с официальной даты начала проката.

В день премьеры 19 декабря 2024 года картине удалось пополнить кассу на 17 млн рублей, а в первый уикенд сборы фильма превысили 222 млн рублей.

«Домовенок Кузя» — новая адаптация произведений Татьяны Александровой и мультфильмов по их мотивам. Продюсерами картины выступили братья Андреасян, а главных героев — домовят Кузю и Нафаню — озвучили Сергей Бурунов и Гарик Харламов.

Накануне фильм «Елки 11» также собрал миллиард рублей в российском прокате. Продолжение франшизы рассказывает о том, как многих людей в России объединило желание поздравить с Новым годом одинокую учительницу Валентину Михайловну. На вторую неделю проката картина обошла семейную комедию «Домовенок Кузя».

Ранее директор музея Лермонтова назвала условие расследования дуэли поэта.

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