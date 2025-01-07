«Елки 11» заработали миллиард рублей в российском прокате

Фильм «Елки 11» собрал миллиард рублей в российском прокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным издания, суммарная сумма сборов «Елок 11» превысила 1 млрд рублей на утро 7 января. В нее входят деньги от перепродаж билетов на ближайшие дни. Картина вышла в прокат 19 декабря 2024 года.

30 декабря фильм «Елки 11» стал лидером проката в РФ и СНГ и заработал 211,4 млн рублей. Продолжение франшизы рассказывает о том, как многих людей в России объединило желание поздравить с Новым годом одинокую учительницу Валентину Михайловну. На вторую неделю проката картина обошла семейную комедию «Домовенок Кузя».

Известно, что в «Елках 11» сыграл звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит. По словам артиста, ему не удалось сняться в большой роли в России, поскольку у него уже были запланированы съемки в Турции. При этом Озчивит понадеялся на более продолжительную роль в следующей части «Елок».

Режиссер «Елок 11» Александр Карпиловский назвал Озчивита настоящим профессионалом. По словам кинематографиста, актер не разговаривает по-русски или по-английски, однако на съемочной площадке взаимодействие с ним было налажено без слов.

Ранее звезда «Слова пацана» рассказал о предложении Озчивита поехать в Стамбул.