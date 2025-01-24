Мать 33-летнего слепого солиста филармонии Горланова умерла вслед за ним

Мать 33-летнего слепого солиста Курганской филармонии Николая Горланова умерла вслед за сыном. Об сообщает aif.ru со ссылкой на близких артиста.

23 января вокалист дал последний концерт в Светлодольском доме культуры Белозерского района. После этого, рассказал друг Горланова Роман, он вернулся домой, перекусил и почувствовал себя плохо.

«Прилег и... с концами. А сегодня утром умерла мама Николая Елена, не справилась», — объяснил Роман.

Похороны в семье запланированы на 28 января, время и место прощания пока уточняются.

«Николай был светлым человеком, несмотря на то, что он жил во тьме. Мы дружили, нас связывает много событий, которые останутся в памяти на всю жизнь: творчество, музыка», — сказал Роман, добавив, что музыкант был по-своему одиноким и несчастным человеком.

Горданов проработал в филармонии четыре года и дал множество концертов в регионе. Инвалид по зрению также был участником мероприятий в сочинской паралимпиаде 2014 года.

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