Бизнесвумен Мерц обвинила Седокову в свиданиях с мужчинами за деньги

Бизнесвумен Ксения Мерц сообщила на шоу «Пусть говорят», что Анна Седокова встречалась с мужчинами за деньги.
«Один из мужей Ани, который является моим знакомым, за первую встречу с Седоковой заплатил. Я даже могу назвать сумму — это $60 тыс.», — сообщила Мерц, отказавшись раскрывать имя мужчины.
Мерц назвала Седокову женщиной, которая «всегда любила деньги». Также бизнесвумен усомнилась в том, что певица была виновницей трагедии, которая случилась с ее бывшим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Женщина «не верит» в то, что Седокова могла «довести» Тимму, о чем утверждают друзья баскетболиста.
20 января друг Яниса Гатис Лининьш предположил, что Анна Седокова «довела» экс-супруга. По его словам, исполнительница играла с чувствами Тиммы, из-за чего у спортсмена начались проблемы с ментальным здоровьем.
Яниса Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.
Ранее сообщалось, что тур Лолиты под угрозой срыва после ее слов о «москалях».