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Бизнесвумен Мерц обвинила Седокову в свиданиях с мужчинами за деньги

Бизнесвумен Мерц: Анна Седокова ходила на встречу с мужчиной за 60 тыс. долларов
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Бизнесвумен Ксения Мерц сообщила на шоу «Пусть говорят», что Анна Седокова встречалась с мужчинами за деньги.

«Один из мужей Ани, который является моим знакомым, за первую встречу с Седоковой заплатил. Я даже могу назвать сумму — это $60 тыс.», — сообщила Мерц, отказавшись раскрывать имя мужчины.

Мерц назвала Седокову женщиной, которая «всегда любила деньги». Также бизнесвумен усомнилась в том, что певица была виновницей трагедии, которая случилась с ее бывшим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Женщина «не верит» в то, что Седокова могла «довести» Тимму, о чем утверждают друзья баскетболиста.

20 января друг Яниса Гатис Лининьш предположил, что Анна Седокова «довела» экс-супруга. По его словам, исполнительница играла с чувствами Тиммы, из-за чего у спортсмена начались проблемы с ментальным здоровьем.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Ранее сообщалось, что тур Лолиты под угрозой срыва после ее слов о «москалях».

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