Тур Лолиты под угрозой срыва после ее слов о «москалях»

SHOT: весенний тур Лолиты под угрозой срыва после ее конфликта с активистами

Организаторы весеннего тура Лолиты Милявской получили письмо от владельцев одного из концертных залов об отмене выступления артистки в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Причиной назвали технические работы на площадке: на протяжении трех дней будут менять кабель.

SHOT не раскрывает название концертного зала, в котором должно было состояться выступление Милявской. Уточняется только, что Лолита должна была дать концерт там в ближайшие три месяца.

Telegram-канал также отмечает, что сейчас представители артистки «пытаются сохранить» ее концерты в других городах. Всего у певицы запланированы десять концертов до конца апреля.

Весенний тур Милявской оказался под угрозой срыва, утверждает SHOT, из-за недавнего конфликта артистки с активистами. В начале января представители общественной организации «Русская община» потребовали отменить концерт певицы Лолиты Милявской в Иванове.

Они напомнили о наличии у Милявской израильского гражданства, а также об ее участии в украинском шоу «Воскресенье с кварталом». В 2013 году артистка иронично отозвалась о москвичах, назвав их «москалями». Милявская сказала SHOT, что на том шоу она высмеивала национализм, а ее фразу вырвали из контекста.

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