Исполнителя хита «Девочка-видение» призвали признать иноагентом

Правозащитный центр «Сорок сороков» призвал Минюст России провести проверку в отношении певца Максима Леонидова на наличие признаков лица, выполняющего функции иностранного агента. Об этом сообщает «Абзац».

«Предполагаем, что Леонидов получает денежные средства из одного или нескольких иностранных источников», — сказано в документе активистов.

В «Сорок сороков» отметили, что исполнитель хита «Девочка-видение» уехал из России в Израиль в 2022 году, публично осудив спецоперацию России на Украине. Он также, как сообщили общественники в документе, распространял ложные сведения об СВО в своем личном блоге.

В начале декабря 2024 года «Сорок сороков» призывали признать актрису Лию Ахеджакову иноагентом и лишить ее звания народной артистки России. Общественники заявляли, что фраза «Слава Украине», сказанная знаменитостью после спектакля, порочит ее звание. Они также отмечали, что актриса показывает постановку «Мой внук Вениамин» исключительно за границей и там же делает политические заявления.

4 декабря SHOT опубликовал видео со спектакля Ахеджаковой «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. В ролике поклонница подарила цветы Ахеджаковой и поблагодарила «за Украину» — на что получила ответ: «Слава Украине».

Ранее сообщалось, что Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) опроверг слухи о своей депортации из США.