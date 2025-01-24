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«Боится изъятия»: раскрыта причина, по которой Ротару хочет продать квартиру в Москве

Риелтор Бенина: Ротару решила продать квартиру в Москве из-за боязни изъятия
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Риелтор Анастасия Бенина сообщила, что София Ротару хочет побыстрее продать квартиру в Москве. Ее слова передает Popcake.

«Постоянно звонит риелторам и требует продать, наверно деньги нужны. <…> Боится, по всей видимости, что ее квартира подлежит изъятию. Хочет побыстрее расквитаться с этим и забрать себе денежки», — заявила эксперт.

При этом, пояснила Бенина, Ротару не может продать квартиру, поскольку покупатели сразу отказываются от сделки, узнав имя собственницы. По словам риелтора, с семьей Ротару «не хотят связываться». Также, считает Бенина, люди боятся, что отданные ими за квартиру деньги пойдут на спонсирование артисткой ВСУ.

23 января стало известно, что Ротару снизила цену своей московской квартиры с 70 млн рублей до 65 млн рублей. Издание kp.ru сообщало, что певица не смогла найти покупателей даже после снижения цены, она решила снять объявление о продаже. Сейчас, утверждало издание, за недвижимостью артистки присматривает домработница. Женщина приходит два раза в месяц.

Ранее сообщалось, что тур Лолиты под угрозой срыва после ее слов о «москалях».

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