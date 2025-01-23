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Ротару снизила цену московской квартиры на миллионы и не нашла покупателей

Певица Ротару не смогла продать квартиру в Москве за 65 млн рублей
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Народная артистка СССР София Ротару снизила цену своей московской квартиры, но все равно не смогла найти покупателей. Об этом сообщает kp.ru.

По словам приятельницы звезды, цена трехкомнатной квартиры на Зоологической улице показалась потенциальным покупателям слишком высокой, хотя и была снижена с 70 млн рублей до 65 млн рублей.

«За такие деньги можно спокойно купить новую квартиру в центре. В итоге Соня решила снять квартиру с продажи», — рассказала женщина.

Она добавила, что Ротару с сыном наняли работницу, которая присматривает за квартирой — будет приходить два раза в месяц и делать уборку.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Ротару пыталась продать московскую квартиру Николаю Баскову, но артист отказался от сделки. Музыкальный продюсер Алина Сагина также заявляла, что Ротару созванивалась со многими коллегами по шоу-бизнесу с целью продать им столичную недвижимость.

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