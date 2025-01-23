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Стас Барецкий сообщил о желании Пугачевой вернуться в Россию

Шоумен Барецкий заявил, что Пугачева жалеет о своих высказываниях против России
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Стас Барецкий заявил, что Алла Пугачева жалеет о своих высказываниях против России. Его слова передает сайт «Страсти».

«Общаюсь с ней по этому поводу, и она признает, что сделала большую ошибку, главную в своей жизни, вступив в политическую игру», — заявил он.

По словам Барецкого, Пугачева хочет вернуться в Россию. Российская публика, уверен шоумен, тоже скучает по Примадонне, поскольку без нее отечественная эстрада стала скудной.

Также Стас Барецкий заявил, что Алла Пугачева рассталась с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) после эмиграции.

«Алла прогнала Максима и не хочет его видеть! Вместе они бывают на светских раутах, но это чисто для журналистов!» — заявил Барецкий.

Накануне соседи Аллы Пугачевой рассказывали kp.ru, что певица по большей части живет в одиночестве на Кипре.

«После военных событий в Израиле Пугачева с мужем и детьми перебралась на Кипр. Тут они купили дом в Лимасоле еще до пандемии. Благодаря этой покупке вся их семья получила европейские паспорта», — уточняли собеседники издания.

Ранее сообщалось, что актера Юру Борисова номинировали на «Оскар».

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