Стас Барецкий сообщил о желании Пугачевой вернуться в Россию

Шоумен Стас Барецкий заявил, что Алла Пугачева жалеет о своих высказываниях против России. Его слова передает сайт «Страсти».
«Общаюсь с ней по этому поводу, и она признает, что сделала большую ошибку, главную в своей жизни, вступив в политическую игру», — заявил он.
По словам Барецкого, Пугачева хочет вернуться в Россию. Российская публика, уверен шоумен, тоже скучает по Примадонне, поскольку без нее отечественная эстрада стала скудной.
Также Стас Барецкий заявил, что Алла Пугачева рассталась с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) после эмиграции.
«Алла прогнала Максима и не хочет его видеть! Вместе они бывают на светских раутах, но это чисто для журналистов!» — заявил Барецкий.
Накануне соседи Аллы Пугачевой рассказывали kp.ru, что певица по большей части живет в одиночестве на Кипре.
«После военных событий в Израиле Пугачева с мужем и детьми перебралась на Кипр. Тут они купили дом в Лимасоле еще до пандемии. Благодаря этой покупке вся их семья получила европейские паспорта», — уточняли собеседники издания.
Ранее сообщалось, что актера Юру Борисова номинировали на «Оскар».