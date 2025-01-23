Тимоти Шаламе рассказал о необычном предмете, который хранит под кроватью

Актер Шаламе признался, что хранит под кроватью ведерко для попкорна к «Дюне-2»

Актер Тимоти Шаламе признался, что хранит у себя под кроватью ведерко для попкорна, выпущенное к премьере прошлогоднего блокбастера «Дюна: Часть вторая». Об этом сообщает NME.

На премьере нового фильма «Совершенный незнакомец», где Шаламе исполнил главную роль, журналист показал ему ставшее вирусным ведерко по «Дюне-2». Актер пошутил, что редакторы впоследствии заблюрят этот момент по соображениям цензуры.

Выпущенное к премьере фильма ведерко для попкорна стало предметом насмешек в сети из-за своего дизайна: у него есть крышка в форме гигантского песчаного червя. Режиссер Дени Вильнев признавался, что когда его увидел, то подумал: «Черт подери... что это за фигня?!»

Мировая премьера фильма «Дюна: Часть вторая» состоялась 6 февраля 2024 года. В день премьеры стало известно, что фильм обогнал первую часть по популярности. В сиквеле масштабной фантастики Дени Вильнев переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта.

В конце июня 2024 года появилась информация, что третья часть «Дюны» может выйти на экраны 18 декабря 2026 года.

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