Названа возможная дата выхода третьей «Дюны»

В обновленном графике выхода фильмов Warner Bros. появилась возможная дата появления в кинотеатрах третьего фильма из серии «Дюна» режиссера Дени Вильнева — 18 декабря 2026 года. Об этом пишет Variety.

Указанная в расписании кинолента не имеет названия. Известно, что Вильнев в настоящее время не только пишет сценарий к третьей «Дюне», которая, предположительно, может выйти на экраны под названием «Мессия Дюны», но и ведет переговоры с Legendary об экранизации книги о ядерной войне.

Сюжет «Сценария ядерной войны» представляет собой вольную трактовку существования человечества после случившейся между крупными странами ядерной войны.

В начале марта сообщалось, что «Дюна: Часть вторая» обогнала первую по популярности в день премьеры. Сиквел масштабной фантастики Дени Вильнева переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта «Дюна». Картина должна была выйти еще в 2023 году, но релиз перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров.

Фильм обошел первую часть по сборам и стал наиболее кассовым в 2024 году.

Ранее стала известна причина, по которой Кайли Дженнер и звезда «Дюны» Тимоти Шаламе не появляются вместе на публике.