Дрю Бэрримор объяснила, почему радуется 50-летию: «Я как Фродо из «Властелина колец»

Звезда «Ангелов Чарли» Дрю Бэрримор призналась, что ждет своего 50-летия. Ее слова передает People.

«Я как Фродо [из «Властелина колец»]: вижу кольцо и так взволнована! У меня нет никаких проблем со старением — это самое счастливое, что было в моей жизни», — заявила знаменитость.

Бэрримор, едва сдерживая слезы, также призналась, что испытала успокоение только после 40 лет.

«Всю свою жизнь я испытывала стресс, хотя при этом была счастлива. Но я бы никогда бы не подумала, что буду чувствовать покой <…> Последнее десятилетие было самым крутым в моей жизни, оно наконец-то принесло покой», — поделилась звезда.

В сентябре 2024 года Дрю Бэрримор признавалась, что в ее жизни был момент, когда она пила алкоголь до провалов в памяти. По словам знаменитости, из-за алкогольной зависимости она «попадала в ситуации, в которые не должна была попадать», ей было очень стыдно за происходившее.

«Я не пила уже пять лет», — говорила она.

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