Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дрю Бэрримор объяснила, почему радуется 50-летию: «Я как Фродо из «Властелина колец»

Актриса Дрю Бэрримор назвала старение самым счастливым моментом в жизни
close
Jeremy Smith/Keystone Press Agency/Global Look Press

Звезда «Ангелов Чарли» Дрю Бэрримор призналась, что ждет своего 50-летия. Ее слова передает People.

«Я как Фродо [из «Властелина колец»]: вижу кольцо и так взволнована! У меня нет никаких проблем со старением — это самое счастливое, что было в моей жизни», — заявила знаменитость.

Бэрримор, едва сдерживая слезы, также призналась, что испытала успокоение только после 40 лет.

«Всю свою жизнь я испытывала стресс, хотя при этом была счастлива. Но я бы никогда бы не подумала, что буду чувствовать покой <…> Последнее десятилетие было самым крутым в моей жизни, оно наконец-то принесло покой», — поделилась звезда.

В сентябре 2024 года Дрю Бэрримор признавалась, что в ее жизни был момент, когда она пила алкоголь до провалов в памяти. По словам знаменитости, из-за алкогольной зависимости она «попадала в ситуации, в которые не должна была попадать», ей было очень стыдно за происходившее.

«Я не пила уже пять лет», — говорила она.

Ранее стало известно, что Скорсезе снимет Ди Каприо в фильме о маньяке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами