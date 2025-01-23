Скорсезе снимет Ди Каприо в фильме о маньяке

Режиссер Скорсезе выбрал актера Ди Каприо на роль в новом фильме

Режиссер Мартин Скорсезе снимет Леонардо Ди Каприо в своем новом фильме «Дьявол в белом городе». Об этом сообщает Deadline.

Леонардо Ди Каприо также выступит исполнительным продюсером картины о маньяке вместе со Скорсезе.

Фильм основан на одноименной книге Эрика Ларсона, рассказывающей о реальном преступнике, нападавшем на людей во время Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году.

Ди Каприо приобрел права на экранизацию «Дьявола в белом городе» еще в 2010 году. В 2019 году его хотели выпустить в виде мини-сериала. Изначально главную роль должен был играть Киану Ривз.

Скорсезе и ДиКаприо сотрудничали над шестью фильмами, включая «Банды Нью-Йорка», и «Волк с Уолл-стрит». В 2024 году Скорсезе назвал Ди Каприо гением кинематографа.

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