Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Скорсезе снимет Ди Каприо в фильме о маньяке

Режиссер Скорсезе выбрал актера Ди Каприо на роль в новом фильме
close
Victoria Will/Invision/AP

Режиссер Мартин Скорсезе снимет Леонардо Ди Каприо в своем новом фильме «Дьявол в белом городе». Об этом сообщает Deadline.

Леонардо Ди Каприо также выступит исполнительным продюсером картины о маньяке вместе со Скорсезе.

Фильм основан на одноименной книге Эрика Ларсона, рассказывающей о реальном преступнике, нападавшем на людей во время Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году.

Ди Каприо приобрел права на экранизацию «Дьявола в белом городе» еще в 2010 году. В 2019 году его хотели выпустить в виде мини-сериала. Изначально главную роль должен был играть Киану Ривз.

Скорсезе и ДиКаприо сотрудничали над шестью фильмами, включая «Банды Нью-Йорка», и «Волк с Уолл-стрит». В 2024 году Скорсезе назвал Ди Каприо гением кинематографа.

Ранее Эми Шумер обратилась к врачу из-за троллей и нашла у себя болезнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами