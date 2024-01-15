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Известный режиссер назвал Ди Каприо величайшим актером

Режиссер Скорсезе назвал актера Ди Каприо одним из величайших актеров в истории

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Victoria Will/Invision/AP

Режиссер и продюсер Мартин Скорсезе назвал голливудского актера Леонардо Ди Каприо гением кинематографа. Его слова передает IndieWire.

Во время выступления на премии National Board of Review Скорсезе заявил, что за 23 года он успел поработать с актером над шестью кинокартинами.

«Он и в самом деле гений с позиции кинематографа, и это видно по его лицу», — добавил режиссер.

Кинематографист также считает, что бесстрашие Ди Каприо мотивировало его во время съемок фильмов.

«Я знаю, что он является одним из величайших актеров в истории кино. Я благодарю его за все», — подытожил режиссер.

До этого стало известно, что Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в новом фильме Пола Андерсона. Производство кинокартины, которая еще не получила название, начнется в Калифорнии в 2024 году. Помимо Ди Каприо, ведущие роли в проекте исполнят Шон Пенн и Регина Холл.

В ноябре 2023 года Ди Каприо рассказал, как его карьере помогла актриса Шерон Стоун и как он отблагодарил ее. В 1995 году Стоун настояла на том, чтобы режиссер Сэм Рейми взял 20-летнего Ди Каприо на одну из ролей в вестерне «The Quick and the Dead».

Ранее Ди Каприо обрадовался восстановлению популяции сайгаков в Казахстане.

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