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«Великолепен во всем»: Сергей Никоненко назвал причину читать Пушкина

Актер Никоненко заявил, что к мастерству Пушкина приблизился только Лермонтов
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист России Сергей Никоненко назвал причину читать произведения русского писателя и поэта Александра Пушкина. Его цитирует aif.ru.

По словам Никоненко, Пушкин — уникальный поэт, который смог за два дня создать, к примеру, поэму «Граф Нулин».

«Пушкин великолепен во всем, к чему прикасался. И в коротком рассказе, и в эпиграмме, и в исторической хронике, и в романе — «Капитанская дочка», — говорит он.

К мастерству Пушкина, по мнению актера, смог приблизиться лишь Михаил Лермонтов, который прожил гораздо меньше и не смог раскрыть свой потенциал.

При этом играть по пушкинским текстам, говорит Никоненко, ему всегда было сложно.

«Я и сейчас иногда репетирую отрывок «Ночь. Сад. Фонтан» из «Бориса Годунова», хотя мне это не нужно, я уже не буду играть Лжедмитрия. И вроде постепенно приближаюсь к тому, чтобы показать, что герой в этот конкретный момент переживает. Но до конца не получается», — делится он.

Накануне власти Одессы приняли решение переименовать дерево «Пушкинский платан», расположенное рядом с памятником русскому поэту Александру Пушкину.

Ранее в Египте перед открытием книжной ярмарки исполнили «Катюшу».

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