В Египте перед открытием книжной ярмарки исполнили «Катюшу»

Перед открытием международной книжной ярмарки в Каире египетские музыканты исполнили популярную советскую песню. Об этом сообщает РИА Новости.

Процессия в стилизованных костюмах фараонов с национальными музыкальными инструментами сыграла на открытии «Катюшу» — написанную в 1939 году песню на музыку Матвея Блантера и слова Михаила Исаковского.

Каирская международная книжная ярмарка — одна из крупнейших на Ближнем Востоке. Она проводится каждый январь, ее ежегодно посещают около двух миллионов человек.

По данным Государственной информационной службы Египта, в 2025 году книжная ярмарка в Каире посвящена ученому и писателю Ахмеду Мустагиру. Всего в ярмарке принимают участие 1345 издательств из 80 стран.

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