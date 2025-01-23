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Психолог объяснила, зачем артисты 40+ меняют свой стиль

Психолог Райх: артисты 40+ меняют стиль из страха остаться невостребованными
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Кадр из Леди Mail/VK

Артисты старше 40 лет меняют свой стиль не только из-за растущей конкуренции, но и из-за страха остаться невостребованными и незамеченными. Об этом «Пятому каналу» рассказала клинический психолог Наталия Райх.

«Главный страх артиста — это остаться невостребованным, незамеченным, непопулярным. Люди его не заметят, не увидят, не выскажут ему свою реакцию эмоциональную, свое мнение: хорошее, плохое, неважно какое», — отметила эксперт.

Так, например, певец Стас Михайлов сделал три пересадки волос и сделал инъекции ботокса. Он также сменил гардероб и стал носить рваные джинсы, свитшоты с принтами, кепки и аксессуары.

По словам психолога, выглядеть моложе им помогает даже грамотное обновление гардероба, поэтому необязательно кардинально менять внешность. Райх добавила, что музыкальный материал не может полностью сформировать образ артиста и обеспечить ему продаваемость.

В конце ноября 2024 года певец Стас Михайлов пришел на интервью к Светлане Бондарчук в ботинках на каблуках, чем шокировал поклонников. В образе Михайлова на интервью выделялись массивные ботинки на каблуках с металлическими шипами в виде клыков.

Ранее Стас Михайлов раскрыл, как поддерживает вес после похудения.

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