Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

55-летнего Стаса Михайлова высмеяли за выход в ботинках на каблуках

Певец Стас Михайлов пришел на интервью в ботинках на каблуках с шипами

close
Кадр из Леди Mail/VK

Певец Стас Михайлов пришел на интервью к Светлане Бондарчук в ботинках на каблуках, чем шокировал поклонников. Об этом сообщает Леди Mail.ru и делится видеороликом с их беседы.

В образе Михайлова на интервью выделялись массивные ботинки на каблуках с металлическими шипами в виде клыков.

«Когда никак не примешь свой возраст», «Обувь каши просит», — написали фанаты артиста.

До этого Стас Михайлов рассказал, как из «скуфа» стал «масиком». Он признался, что радикально изменил свой внешний вид — сменил прическу и похудел. Однако, рассказал артист, он столкнулся с негодованием поклонников из-за этого. Некоторым фанатам нравилось, когда он был «лысым» и «толстым».

24 ноября Михайлов признавался, что убрал весь алкоголь из своего райдера. По словам артиста, ему стало легче после отказа от спиртного на концертах.

В августе стало известно, что Михайлов берет 8,5 млн рублей за выступление на корпоративах. По информации Life, райдер Михайлова включает в себя номер в отеле категории люкс или президентский для него и его жены.

Ранее сообщалось, что дети Киркорова «сбежали» из элитной школы в Дубае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами