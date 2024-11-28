55-летнего Стаса Михайлова высмеяли за выход в ботинках на каблуках

Певец Стас Михайлов пришел на интервью к Светлане Бондарчук в ботинках на каблуках, чем шокировал поклонников. Об этом сообщает Леди Mail.ru и делится видеороликом с их беседы.

В образе Михайлова на интервью выделялись массивные ботинки на каблуках с металлическими шипами в виде клыков.

«Когда никак не примешь свой возраст», «Обувь каши просит», — написали фанаты артиста.

До этого Стас Михайлов рассказал, как из «скуфа» стал «масиком». Он признался, что радикально изменил свой внешний вид — сменил прическу и похудел. Однако, рассказал артист, он столкнулся с негодованием поклонников из-за этого. Некоторым фанатам нравилось, когда он был «лысым» и «толстым».

24 ноября Михайлов признавался, что убрал весь алкоголь из своего райдера. По словам артиста, ему стало легче после отказа от спиртного на концертах.

В августе стало известно, что Михайлов берет 8,5 млн рублей за выступление на корпоративах. По информации Life, райдер Михайлова включает в себя номер в отеле категории люкс или президентский для него и его жены.

Ранее сообщалось, что дети Киркорова «сбежали» из элитной школы в Дубае.