Стас Михайлов раскрыл, как поддерживает вес после похудения

Певец Стас Михайлов признался на «Шоу Воли», что ему стало легче петь и интереснее жить после похудения.

«Я был практически под 100 кг, в одно время было даже 102. Когда ты в форме, то ты просто кайфуешь. Состояние классное», — поделился исполнитель.

По словам Михайлова, он полностью исключил хлеб, сладкое, алкоголь и газированные напитки, чтобы сбросить вес.

«Я стал есть один раз в день — и мне хорошо. Где-то к трем часам хочу есть, мне достаточно», — отметил певец.

Михайлов раскрыл, что с утра привык довольствоваться только сухофруктами и соком. По словам певца, он полностью отказывается от еды к вечеру.

В апреле Стас Михайлов рассказывал, что похудел на 17 кг. Тогда артист раскрывал, что перешел на интервальное питание и начал ежедневно ходить на тренировки. Он признавался, что старается не нарушать режим, поэтому иногда заставляет себя заниматься спортом.

До этого Стас Михайлов делился, как из «скуфа» стал «масиком». Он признался, что радикально изменил свой внешний вид — сменил прическу и похудел. Однако, рассказал артист, он столкнулся с негодованием поклонников из-за этого. Некоторым фанатам нравилось, когда он был «лысым» и «толстым».

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