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Жених Бородиной задумался о пересадке волос

Блогер Сердюков признался, что хочет пересадить волосы
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ТНТ

Жених телеведущей Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хотел бы пересадить волосы.

Сердюков прилетел в Стамбул вместе с другом Сергеем, чтобы проконсультироваться насчет роста волос. Его приятель уже планирует пересадить себе волосы. Блогер уточнил, что сам на операцию идти пока не собирается. Сначала он хочет проконсультироваться со специалистами.

«Как настоящий товарищ, я решил проверить на тебе сначала. У нас одинаковая зона волос. Мне в детстве говорили, что это высокий лоб. А мои друзья-завистники говорят, что я просто лысею», — отметил жених телеведущей.

7 декабря 2024-го Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

5 января Бородина призналась, что ей стыдно за 10-15% своих подписчиков в соцсетях из-за обвинений и критики в адрес Сердюкова. Она назвала обзывающих ее жениха альфонсом больными людьми. По словам телеведущей, блогер зарабатывает по 2-3 миллиона рублей в месяц.

Ранее Джуди Денч отказалась от прогулок в одиночку из-за потери зрения.

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