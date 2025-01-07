Бородина раскрыла заработок жениха

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее жених, блогер Николай Сердюков, зарабатывает по 2-3 миллиона рублей в месяц.

Бородину возмутило, что с таким заработком ее жениха называют нахлебником и альфонсом.

«Это мало? Нет, это больше, чем 90% россиян. Те, кто пишет про альфонса, вряд ли столько получают», — отметила знаменитость.

7 декабря 2024-го Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

5 января Бородина призналась, что ей стыдно за 10-15% своих подписчиков в соцсетях из-за обвинений и критики в адрес Сердюкова. Она назвала обзывающих ее жениха альфонсом больными людьми.

Бородина попросила в нецензурной форме, чтобы от ее отношений отстали. По мнению телеведущей, критикующие ее отношения женщины не получают от своих мужчин должного внимания и имеют проблемы в собственном браке. Эти проблемы, как считает знаменитость, дамы проецируют на ее роман.

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