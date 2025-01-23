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Премьер Большого театра отказался от предложения эмигрировать

Артист балета Родькин признался, что отказался эмигрировать из-за Большого театра
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Евгений Мессман/ТАСС

Премьер Государственного академического Большого театра Денис Родькин признался в беседе с ТАСС, что ему предлагали эмиграцию.

По словам Родькина, ему предлагали переехать за рубеж, когда началась неспокойная ситуация в мире. Его звали к себе несколько иностранных театров, но артист отказался.

«Я сказал, что буду работать только в Большом театре, потому что у вас нет такого репертуара, у вас нет такой истории. Большой театр меня воспитал, а я своих не предаю», — поделился танцор.

Родькин добавил, что предложения от иностранных коллег поступают до сих пор. Артист признался, что мыслит не только в интересах собственного творчества, но и России. Ему приятно получать признание со стороны государства.

По словам Родькина, он счастлив, что получил премию президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры.

В декабре 2024-го балерина Анастасия Волочкова заявила, что застала самое лучшее время в Большом театре. Этим она объяснила, почему ни при каких обстоятельствах туда не вернется.

Ранее Волочкова рассказала, как стала «ночной жрицей» на Мальдивах.

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