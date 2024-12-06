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Волочкова объяснила, почему не вернется в Большой театр

Балерина Волочкова заявила, что застала лучшее время в Большом театре

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему ни при каких обстоятельствах не вернется в Государственный академический Большой театр. Ее цитирует NEWS.ru.

Я готова приплатить денег, чтобы туда не возвращаться. Самое лучшее время я застала в Большом театре», — говорит она.

По словам Волочковой, с ней согласен и артист балета Николай Цискаридзе. Художественный руководитель театра Юрий Григорович, которого застала артистка, по ее словам, якобы не допускал «толстосумов» в деятельность учреждения.

«Я там танцевала практически все классические балеты. Но у меня есть свой авторский проект, который я показывала на сцене Кремлевского дворца съездов, концертного зала «Россия», «Крокус Сити» сгоревшего, Дома музыки — да во всех странах мира, вы поймите», — рассуждает она.

Накануне Волочкова заявила, что не станет смотреть балет «Щелкунчик» в Большом театре из-за завышенных цен.

«Да я лучше на Мальдивы за эти деньги улечу, что я и сделаю в январе в очередной раз», — подчеркнула танцовщица.

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