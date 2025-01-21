Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова рассказала, как стала «ночной жрицей» на Мальдивах

Балерина Волочкова рассказала, что на Мальдивах ей готовили мочегонный отвар
close
Ирина Иорданова

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах практически не пила алкоголь, но сорвалась на десерте. Об этом балерина рассказала во время своей вечеринки в честь 49-летия, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Расскажу, где я сорвалась на Мальдивах. Вообще меня к сладкому не тянет, но менеджеры острова решили мне сделать сюрприз к наступающему дню рождения. Украсили нашу дверь надписями, плакатами и принесли маленький тортик с одной свечкой. И я половину этого торта съела. Он оказался очень легким. Меня Сережа Зверев всегда называет ночной жрицей в таких случаях, ну вот я и была ночной жрицей», — рассказала Волочкова.

Она также отметила, что во время отдыха на островах она практически не пила алкоголь.

«Мы на Мальдивах практически не пили алкоголь. Ну совсем чуть-чуть. Но мне там готовили специальный напиток – отвар из имбиря, лайма и лаврового листа. Каждый день в термосе его приносили, и я его в течение дня выпивала. Этот напиток тянет воду из организма, он мочегонный», — пояснила Волочкова.

10 января Telegram-канал «Светский хроник» выяснил, что Волочкова отдыхала на Мальдивах с 26-летним танцором по имени Марчел. Мужчина был задействован в шоу балерины «Одержимость». Он также развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Marcel.

Ранее Волочкова заявила, что не колет уколы красоты и редко обращается к косметологам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами