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Актера «Тайн следствия» госпитализировали в реанимацию с судорогами

В Санкт-Петербурге госпитализирован актер Виктор Тищенко
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ООО «Кинопроизводственный центр»

Актера сериала «Тайны следствия» Виктора Тищенко госпитализировали в тяжелом состоянии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В реанимацию с приступом судорог артист попал со съемочной площадки сериала «Дом с ментами – 2».

По данным канала, накануне с другом — помощником режиссера 52-летний Тищенко приехал в павильон. Друг отлучился и услышал грохот на лестнице, прибежав на звук, он обнаружил распластавшегося Виктора.

После госпитализации у него диагностировали поражение головного мозга в результате воздействия токсических веществ и сильные судороги. Врачи предположили, что состояние и приступ актера связаны с абстинентным синдромом.

Представители Тищенко не комментировали произошедшее.

Сам Тищенко снимался в эпизодах сериала «Тайны следствия», «Ментовские войны» и «Свои». Первый сезон «Дома с ментами» вышел в 2024 году — в основу его сюжета лег рассказ про оперативников, которые вынуждены жить и работать в заброшенном отделе полиции.

Накануне актер Александр Збруев назвал причину своей госпитализации.

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