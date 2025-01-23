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Алсу занялась биатлоном

Певица Алсу попробовала себя в качестве биатлонистки

Певица Алсу попробовала себя в качестве биатлонистки. Видеороликом со своим первым заездом она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Алсу объяснила, что в 2025 году пообещала себе чаще пробовать что-то новое — и занялась биатлоном.

«Корявенько, конечно, но старалась как могла. Для первого раза норм», — подписала видео звезда.

В 2024 году Алсу рассталась после 18 лет брака с бизнесменом Яном Абрамовым. 27 августа 2024 года Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак певицы и бизнесмена. 15 ноября прошел суд о разделе имущества между предпринимателем и певицей. По мнению адвоката Добровинского, развод затянется на несколько лет.

У артистки трое детей — 18-летняя Сафина, 15-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль.

Накануне Алсу раскрыла, за что ругает своих детей.

Ранее Алсу рассказала, как психолог помог ей пережить развод.

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