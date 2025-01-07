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Алсу раскрыла, за что ругает детей

Певица Алсу призналась, что ругает детей за обман
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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу призналась в шоу «ВКАТИТ», что ничего не запрещает своим детям.

Алсу отметила, что старается всегда быть наравне со старшими дочерьми и ставить себя на их место. У артистки трое детей – 18-летняя Сафина, 15-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль. По словам певицы, ее дочери находятся в том возрасте, когда хочется «похулиганить, матюкнуться и что-то попробовать». Она считает это нормальным этапом познания мира для подростков.

«От того, что я им буду запрещать – они все равно это будут делать. Лучше я буду знать об этом. Я всегда говорю: «Я никогда, ни за что не буду вас ругать. Что бы вы ни натворили, что бы ни случилось в жизни, я не буду ругать, если вы ко мне придете и расскажете об этом. Я только помогу разрулить ситуацию, что-то посоветую, но вы должны быть честны со мной», — поделилась артистка.

По словам исполнительницы, она ругает только за обман. Алсу рассказала, что находится в доверительных отношениях с детьми.

«Как мне кажется, они рассказывают мне если не все, то практически все», — заявила певица.

Ранее у виллы Алсу в Крыму обнаружили мазут.

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