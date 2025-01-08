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Алсу рассказала, как психолог помог ей пережить развод

Певица Алсу призналась, что после развода психолог помог ей обрести уважение к себе
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Андрей Калмыков/Звук

Певица Алсу рассказала, как психолог помог ей пережить развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом она поговорила в подкасте «ВКАТИТ», опубликованном на платформе VK Музыка.

«Я пришла к психологу с запросом не «помогите мне развестись», а пришла просто потерянная, в непонятном состоянии. Я не знала, что мне делать, и психолог мне помог обрести уважение к себе, любовь к себе», — делится Алсу.

По словам 41-летней артистки, благодаря помощи психолога необходимые решения пришли к ней сами, и теперь она чувствует себя сильной, независимой и счастливой, понимающей свои цели и желания.

В 2024 году Алсу развелась после 18 лет брака с бизнесменом Яном Абрамовым. У артистки трое детей — 18-летняя Сафина, 15-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль. Раздел имущества между экс-супругами продолжается.

Также в рамках шоу Алсу раскрыла, за что ругает своих детей.

Ранее у виллы Алсу в Крыму обнаружили мазут.

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