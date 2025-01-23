В России поставят памятник Инне Чуриковой и Глебу Панфилову

Азербайджанская художница и скульптор Айдан Салахова создаст памятник артистам Инне Чуриковой и Глебу Панфилову. Об этом сообщил представитель камнеобрабатывающего комбината Алексей Клячин в программе «Малахов» на Первом канале.

Клячин уточнил, что проект пока не утвержден. Неизвестно, как будет выглядеть статуя и куда ее поставят.

Ирина Чурикова и Глеб Панфилов были женаты с 1970 года по 2023-й. Они встретились на съемках ленты Панфилова «В огне брода нет». Позже Панфилов снимал супругу в своих картинах «Начало», «Тема», «Васса». В их союзе родился сын Иван. В январе 2023 года артистки не стало. Вслед за ней, в августе, ушел и Панфилов.

В июле 2024-го актер Станислав Садальский пожаловался на черный список, якобы существовавший на киностудии «Мосфильм» в СССР.

В частности, Садальский рассказал, что в списке фигурировала и на тот момент будущая народная артистка СССР Инна Чурикова. Она, по словам актера, исчезла из списка, когда вышла замуж за «социально значимого» режиссера Глеба Панфилова.

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