Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА) представит свою первую премьеру сезона — спектакль «Роман» по мотивам Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», поставленный народным артистом РФ Александром Лазаревым. Об этом сообщает ТАСС.

Лазарев отметил, что название «Роман» оставляет некую завесу тайны, подогревающую интерес. В центре постановки окажется образ прокуратора Иудеи Понтия Пилата, о значительности которого говорит сам режиссер, подчеркивающий возможность поворота истории из-за его решений.

Лазарев рассказал, что выбор произведения Булгакова был осознанным, так как подобная тема не затрагивалась в Театре Красной Советской Российской Армии. Он также отметил важность человеческого взаимопонимания в выборе актеров — более 40 человек участвуют в спектакле.

Главные роли исполнят Александр Балуев и Максим Аверин (Понтий Пилат), а Воланда сыграет Александр Домогаров. Визуальный ряд создаст сценограф Ольга Никитина, использующая сложные механизмы для динамики сцен. Хореографические моменты разработал балетмейстер Большого театра Михаил Колегов, в них участвуют 60 танцоров.

Премьера «Роман» пройдет на Большой сцене ЦАТРА 23 и 24 января.

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