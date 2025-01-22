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«Правовая коллизия»: агент Высоцкой объяснил иск из-за фото на сайте «Едим дома»

Агент Высоцкой Степанов объяснил иск против «Едим дома» дырой в законодательстве
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Иск против компании «Едим дома» Юлии Высоцкой подали «предприимчивые люди», которые из-за правовой коллизии могут обратиться в суд и «ни за что получать деньги», заявил в беседе с «Газетой.Ru» агент телеведущей, генеральный директор компании «Едим дома» Евгений Степанов.

«К сожалению, это приобретает системный характер. «Предприимчивые люди», пользуясь дырой в российском законодательстве и тем, что официальные сервисы фотостоков ушли с российского рынка, подают на все медийные порталы иски. Все фотоматериалы на сайте edimdoma.ru произведены либо нами, либо официально куплены в фотобанке (о чем есть подтверждение). Но, опять-таки, из-за правовой коллизии такие люди могут подавать на всех в суд и фактически ни за что получать деньги. Можно ли назвать их мошенниками или нет?» — сказал Степанов.

Об иске против «Едим дома» из-за нарушения авторских прав 22 января сообщил Telegram-канал «Звездач». Истцом по делу стала организация «Восьмая заповедь» — она утверждает, что Высоцкая использовала их материалы на кулинарном сайте без указания авторства.

Иск о возмещении ущерба подан на 100 тыс. рублей. По данным канала, у сторон есть время до 17 февраля, чтобы урегулировать конфликт во внесудебном порядке.

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