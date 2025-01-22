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Молдавия отказалась от участия в «Евровидении»

Молдавия не будет участвовать в конкурсе «Евровидение — 2025»
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eurovision.tv

Представители Молдавии не будут принимать участие в конкурсе «Евровидение — 2025». Об этом в эфире телеканала Moldova 1 сообщил директор Корнелиу Дурнеску, проводивший отбор среди музыкантов.

«Решение не было легким, но было необходимым в текущем контексте. Национальный отбор этого года выявил определенные проблемы, включая снижение интереса аудитории и общего качества песен и выступлений», — сказал директор.

Дурнеску добавил, что участие представителей республики в конкурсе обусловлено значительными тратами. При этом директор обратил внимание, что в настоящее время в Молдавии возникли экономические трудности.

Конкурс «Евровидение — 2025» пройдет в швейцарском городе Базель. Гранд-финал 69-го конкурса песни состоится 17 мая 2025 года на спортивной арене Санкт-Якобсхалле. Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года.

15 января в молдавский официальный лонглист песен, допущенных к национальному отбору на «Евровидение — 2025», вошла созданная искусственным интеллектом композиция. По версии Telegram-канала «Рамузыка», эту песню отправил украинский паблик в качестве пранка.

Ранее Полина Гагарина оценила шансы российского аналога «Евровидения» на успех.

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