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Украинские пранкеры подставили Молдавию перед «Евровидением»

Канал «Рамузыка»: в лонглист Молдавии на «Евровидение» вошла песня Eblansh Band
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eurovision.tv

В молдавский официальный лонглист песен, допущенных к национальному отбору на «Евровидение-2025», вошла созданная искусственным интеллектом композиция. Об этом сообщает Telegram-канал «Рамузыка».

Канал утверждает, что при прослушивании песни становится очевидно, что она полностью написана ИИ. Также обращает на себя внимание ее «странное» название — «Eblansh Band».

По версии Telegram-канала, эту композицию вещателю Молдавии отправил украинский паблик в качестве пранка. Руководство Teleradio-Moldova, сказано в посте, прослушивало присланные для потенциального участия в «Евровидении» песни за день до того, как был опубликован лонглист.

«Ежегодно отбор Молдовы славится трешем, и этот год не стал исключением», — отмечает канал.

Всего в Молдавии допустили 29 исполнителей к этапу живых прослушиваний. Первый этап национального отбора пройдет 18 января.

Конкурс «Евровидение-2025» пройдет в швейцарском городе Базель. Гранд-финал 69-го конкурса песни состоится 17 мая 2025 года на спортивной арене Санкт-Якобсхалле. Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года.

Ранее сообщалось, что Виктор Логинов вспомнил о ссоре с Вайкуле на украинском ТВ.

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