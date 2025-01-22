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Анастасия Волочкова рассекретила имя жениха 19-летней дочери

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла, что жениха ее дочери зовут Никита
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместную фотографию с дочерью Ариадной и ее возлюбленным Никитой.

«Ариадна и Никита. Я буду хорошей тещей», — написала танцовщица.

Наследница Волочковой появилась в компании избранника на праздновании дня рождения матери. 20 января экс-солистке Большого театра исполнилось 49 лет.

До этого СМИ сообщали, что Ариадна пришла на праздник матери в новом образе: она сделала себе обесцвеченное каре средней длины. Ведущая и актриса Алла Довлатова призналась, что не узнала дочь Волочковой после смены имиджа.

Также Ариадна раскрыла в беседе с журналистами, что ее возлюбленный «немного старше» нее, пара планирует пожениться летом 2025 года, но в приоритете у них венчание. Его имя девушка не сообщала. Избранник Ариадны, в свою очередь, отказался общаться с журналистами.

Ариадна Волочкова — дочь Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина. Пять лет назад она съехала от матери к отцу. В 2023 году девушка окончила лицей при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».

Ранее сообщалось, что Юрий Куклачев пожаловался на маленькую пенсию.

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