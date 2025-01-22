Юрий Куклачев пожаловался на маленькую пенсию: «Денег не хватает, чтобы жить»

Дрессировщик Куклачев: пенсии не хватает на содержание дачи, квартиры и машины

Дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что его пенсия составляет не менее 50 тыс. рублей. Об этом артист сообщил Общественной Службе Новостей.

По словам Куклачева, у него, помимо основного пособия от государства, также есть доплата за звание народного артиста. При этом, посетовал дрессировщик, ему все равно не хватает денег для комфортной жизни.

«У меня есть дача, квартира, машина — все это нуждается в постоянном уходе, замене, ремонте, обновлении. <…> Сыну помочь нужно? Нужно!» — пояснил он.

Куклачев признался, что именно поэтому продолжает работать в театре. Его зарплата «слегка переваливает за 100 тыс. рублей».

«Перестану работать — лишусь денег, а их и так не хватает, их и так мало, чтобы жить на широкую ногу», — заявил дрессировщик.

12 апреля 2024 года Юрия Куклачева госпитализировали, когда он отмечал на сцене свой 75-летний юбилей. В больнице дрессировщика прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Позднее Куклачев рассказывал, что во время операции у него произошла остановка сердца. В мае артиста выписали из больницы.

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