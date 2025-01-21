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Дочь Волочковой не узнали на дне рождения матери

Актриса Довлатова призналась, что не узнала дочь Волочковой после смены имиджа
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volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна появилась в новом образе на дне рождения матери. Свежие фото 19-летней девушки с мероприятия публикует mk.ru.

Ариадна сделала себе обесцвеченное каре средней длины — похожее, отмечает издание, когда-то носила ее мать. Ведущая и актриса Алла Довлатова призналась, что не узнала дочь Волочковой после смены имиджа.

«Я ее видела совсем маленькой, а теперь она уже совершенно взрослая», — добавила Довлатова.

Также Ариадна появилась на мероприятии со своим избранником, который отказался общаться с журналистами. Девушка сообщила изданию Super.ru, что возлюбленный «немного старше» нее, пара планирует пожениться летом 2025 года, но в приоритете у них венчание.

По словам девушки, она сейчас строит карьеру как актриса дубляжа, преподает и занимается образовательной деятельностью.

Ариадна Волочкова — дочь Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина. Пять лет назад она съехала от матери к отцу. В 2023 году девушка окончила лицей при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова попала в скандал на Мальдивах.

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