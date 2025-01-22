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Райан Гослинг может сыграть главную роль в новых «Звездных войнах»

THR: актер Райан Гослинг ведет переговоры о главной роли в «Звездных войнах»
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Atlantic Records/YouTube

Актер Райан Гослинг ведет переговоры о главной роли в фильме по вселенной «Звездных войн». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм срежиссирует Шон Леви, работавший над проектами «Дэдпул и Росомаха», «Главный герой», «Очень странные дела», «Живая сталь», «Ночь в музее». Он взялся за ленту в 2022 году. Вместе с Джонатаном Троппером он написал сценарий. Дата начала съемок картины неизвестна.

По данным издания, фильм должен стать самостоятельным проектом, не привязанным ни к какой трилогии. Он также будет завязан на саге Скайуокеров. Подробности сюжета тоже не оглашаются.

8 ноября Deadline сообщил, что студия Disney готовит новую трилогию фильмов по франшизе «Звездные войны» с участием режиссера Саймона Кинберга.

Предполагается, что новые части «Звездных войн» «дадут начало новой саге» и не будут продолжать события первых девяти фильмов. Продюсерами фильма выступят сам Кинберг и президент кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

До этого кинокомпания Disney закрыла сериал «Аколит» по «Звездным войнам» после первого сезона.

Ранее Сильвестр Сталлоне заявил, что хочет увидеть Райана Гослинга в роли Рэмбо.

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